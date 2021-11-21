Китай знизив рівень дипломатичних відносин з Литвою – через Тайвань

Китай оголосив про рішення знизити рівень дипломатичних відносин із Литвою – після відкриття у Вільнюсі представництва Тайваню. КНР вважає Тайвань своєю територією і не визнає його автономну адміністрацію.

Про рішення китайської влади повідомило телебачення КНР. У Пекіні заявляють, що відкриття у Вільнюсі тайванського представництва порушує принцип одного Китаю і є втручанням у внутрішні справи КНР. Тим самим, як йдеться у заяві МЗС Китаю, було зруйновано засади дипломатичних відносин між двома країнами. «Уряд Литви повинен понести всю повноту відповідальності, що випливає з цього», – сказано в заяві.

Рівень повіреного у справах є третім рангом голів дипломатичних представництв після послів та посланців.

Представництво Тайваню відкрили у Вільнюсі 18 листопада. Незважаючи на протести Китаю, його відкрили саме як представництво Тайваню, а не «Тайбея», як у низці інших країн. Саме це викликало різку реакцію КНР. Представництво не матиме дипломатичного статусу, але зможе надавати консульські послуги.

Ще у серпні Китай відкликав свого посла з Литви, а литовський посол також виїхав із Пекіну. Китай також припинив вантажні залізничні перевезення до Литви.

У заяві МЗС Литви наголошено, що Литва продовжує дотримуватися політики «одного Китаю», тобто офіційно не визнає незалежність Тайваню, проте залишає за собою право розвивати відносини з Тайванем.

Тайвань має власну адміністрацію, що не залежить від материкового Китаю з 1949 року, коли острів став притулком для представників сил Гоміндану, що зазнали поразки від комуністів у китайській громадянській війні. Офіційно Тайвань називає себе «Китайською Республікою», не визнаючи легітимність проголошеної в 1949 році КНР, яка, своєю чергою, вважає Тайвань своєю бунтівною провінцією. Як «Китайську Республіку» Тайвань офіційно визнано 15 країнами-членами ООН, багато інших мають з ним економічні та культурні зв'язки без офіційного визнання. Останнім часом на Тайвані лунають заклики до проголошення незалежності острова. У Пекіні, у свою чергу, посилюється риторика щодо Тайваню. Аналітики не виключають, що КНР може спробувати взяти острів під контроль силою.