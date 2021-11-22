ЄС закликав Китай «поважати свободу судноплавства» після блокування філіппінських суден

Європейська служба зовнішніх справ прокоментувала інцидент у Південнокитайському морі, де Китай заблокував два філіппінських човни. Про це йдеться в повідомленні дипломатичного відомства від 21 листопада, підписаному речницею служби Набілою Массралі.

За повідомленням, минулого тижня берегова охорона Китайської народної республіки заблокувала прохід двом кораблям постачання у Південнокитайскому морі та застосувала до них водні гармати. Кораблі йшли до Другої мілини Томаса, у 105 морських милях на захід від провінції Палаван, Філіппіни.

За даними ЄС, цьому випадку передували інші односторонні дії китайських суден у Південнокитайському морі протягом останніх місяців.

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«Європейський Союз знову висловлює категоричну незгоду з будь-якими односторонніми діями, які ставлять загрозу миру, безпеці та стабільності в регіоні та міжнародному порядку, заснованому на правилах. Більше того, ЄС наголошує на важливості того, щоб всі сторони поважали свободу судноплавства та авіації в Південнокитайському морі», – заявляє речниця.

Блок закликає сторони вирішувати суперечки у відповідності до міжнародного права, зокрема, Конвенції ООН про морське право. Як нагадують у Євросоюзі, Друга мілина Томаса розташована в ексклюзивній економічній зоні Філіппін.

Як повідомляли в уряді Філіппін, інцидент стався 18 листопада: китайська берегова охорона змусила змінити курс два філіппінських кораблі, які везли харчі військовим на Другій мілині Томаса.