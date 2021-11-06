Суд у США визнав китайця винним у спробі викрасти комерційні секрети американської авіації

Суд присяжних у Сполучених Штатах визнав винним громадянина Китаю, якого прокуратура США вважає офіцером розвідки китайського міністерства державної безпеки, у спробі викрасти комерційну таємницю американських авіаційних та космічних компаній за схемою, яку підтримує держава. Про це повідомило міністерство юстиції США 5 листопада.

Сю Янчжун був визнаний винним за двома звинуваченнями у змові та спробі економічного шпигунства та ще в трьох справах, пов’язаних із крадіжкою комерційної таємниці. Після винесення вироку йому загрожує до 25 років ув’язнення та штраф у розмірі 5 мільйонів доларів.

Уряд США стверджує, що, починаючи з грудня 2013 року, Сю найняв експертів, які працювали в авіаційних компаніях, в тому числі General Electric Aviation в Цинциннаті, штат Огайо.

Сю звинуватили в спробі вкрасти технології, пов’язані з композитним вентилятором авіаційного двигуна GE Aviation, на користь уряду Китаю, заявив 5 листопада виконувач обов’язків прокурора Південного округу Огайо Віпал Патель.

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Помічник директора відділу контррозвідки Федерального бюро розслідувань Алан Е. Колер-молодший сказав, що ця справа має стати тривожним дзвінком для людей, які сумніваються в реальних цілях Китаю.

«Вони викрадають американські технології, щоб принести користь своїй економіці та армії», – сказав Колер.

Сю був одним із 11 громадян Китаю, яким у жовтні 2018 року висунули звинувачення у причетності до схеми з крадіжки технологій у GE Aviation – одного з провідних світових виробників авіадвигунів – і французької Safran Group, яка співпрацювала з GE над розробкою двигунів.

Міністерство юстиції заявило, що китайська державна аерокосмічна компанія намагалася розробити двигун, подібний до GE, для власних літаків.

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У звинуваченнях детально описані спроби використання зловмисного програмного забезпечення та фішингу для зламу комп’ютерів та видалення даних про двигуни та деталі.

Сю був заарештований у Бельгії в 2018 році після того, як поїхав туди на зустріч із співробітником GE, а потім був екстрадований до Сполучених Штатів.

Адвокати Сю стверджували, що він не шпигун, ніколи не запитував комерційну таємницю, і що справа стосується законного обміну торговельною інформацією.

Жоден з 10 інших спільників, названих в обвинуваченнях, серед яких шестеро хакерів і двоє співробітників Safran Group, не був заарештований.