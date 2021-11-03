Китай і Росія домагаються скасування санкцій ООН проти Північної Кореї

Китай і Росія закликають Раду безпеки ООН послабити санкції проти Північної Кореї у проєкті резолюції, в якому наголошуються на економічних труднощах у КНДР. У документі йдеться, що санкції мають бути скасовані «з метою підвищення рівня життя цивільного населення».

Проєкт резолюції містить заклик до скасування санкцій на експорт морепродуктів і текстилю та на імпорт продуктів нафтопереробки, а також щодо зняття заборони на роботу громадян Північної Кореї за кордоном.

Подробиці проєкту резолюції, поширеного серед членів Ради безпеки ООН, повідомили агенції AP і Reuters.

Цей проєкт резолюції розширює аналогічну резолюцію, запропоновану Росією та Китаєм у 2019 році. Тоді їй висловили протест західні країни і документ офіційно так і не винесли на голосування.

Дипломати на умовах анонімності вказали, що остання резолюція, ймовірно, зіткнеться з аналогічною ситуацією через порушення Північною Кореєю санкцій ООН. Китай і Росія поки що не запланували жодних переговорів щодо проєкту.

Місія США при ООН заявила, що адміністрація Джо Байдена «як і раніше, віддана режиму санкцій», і заявила, що члени ООН мають зосередитися на розгляді порушень уже чинних санкцій.

Крім того, у китайсько-російському проєкті резолюції не згадуються останні ракетні випробування КНДР. Натомість підкреслюється «необхідність поважати законні інтереси безпеки КНДР та забезпечувати добробут, невід’ємну гідність та права людей у КНДР». Документ закликає всі країни-члени ООН активізувати свої зусилля щодо надання гуманітарної допомоги.

Північна Корея, яка тривалий час потерпала через проблеми з продовольством, відчуває різке зростання цін, нестачу ліків та інших предметів першої необхідності. Країна заявила, про відсутність на її території випадків COVID-19, але експерти висловили сумнів щодо таких заяв.