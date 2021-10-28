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Випробування гіперзвукової зброї в Китаї нагадує «момент супутника» – генерал Міллі

Військові машини з гіперзвуковими ракетами DF-17 на площі Тяньаньмень у Пекіні під час військового параду з нагоди 70-ї річниці заснування Китайської Народної Республіки, 1 жовтня 2019 року.

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі підтвердив проведення Китаєм випробування гіперзвукової зброї на початку цього року, додавши, що для американських військових це нагадує «момент супутника» – ситуацію, коли після запуску в СРСР у 1957 році першого в світі супутника Землі виникло побоювання в технологічному відставанні США.

Генерал Марк Міллі сказав в ефірі Bloomberg television 27 жовтня, що проведені Китаєм тести були «дуже важливою подією для випробування системи гіперзвукової зброї, і це дуже турбує». ​Міллі додав, що не знає, чи був це «момент супутника», але визнав, що це «дуже близько», і ця подія «привертає всю нашу увагу».

Міністерство оборони США раніше відмовилося підтвердити інформацію про китайські випробування, про які вперше повідомила Financial Times 16 жовтня. Ракета облетіла Землю на низькій висоті і зі швидкістю, яка більш ніж у п’ять разів перевищує швидкість звуку, повідомляє Financial Times.

Міністерство закордонних справ Китаю заперечило проведення випробування зброї, але додало: «Це була не ракета, це був космічний апарат».

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