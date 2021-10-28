Випробування гіперзвукової зброї в Китаї нагадує «момент супутника» – генерал Міллі

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі підтвердив проведення Китаєм випробування гіперзвукової зброї на початку цього року, додавши, що для американських військових це нагадує «момент супутника» – ситуацію, коли після запуску в СРСР у 1957 році першого в світі супутника Землі виникло побоювання в технологічному відставанні США.

Генерал Марк Міллі сказав в ефірі Bloomberg television 27 жовтня, що проведені Китаєм тести були «дуже важливою подією для випробування системи гіперзвукової зброї, і це дуже турбує». ​Міллі додав, що не знає, чи був це «момент супутника», але визнав, що це «дуже близько», і ця подія «привертає всю нашу увагу».

Міністерство оборони США раніше відмовилося підтвердити інформацію про китайські випробування, про які вперше повідомила Financial Times 16 жовтня. Ракета облетіла Землю на низькій висоті і зі швидкістю, яка більш ніж у п’ять разів перевищує швидкість звуку, повідомляє Financial Times.

Міністерство закордонних справ Китаю заперечило проведення випробування зброї, але додало: «Це була не ракета, це був космічний апарат».