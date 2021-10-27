У США заборонили роботу китайського оператора через загрозу національній безпеці

Сполучені Штати заборонили підрозділу China Telecom Ltd., одного з трьох найбільших китайських державних операторів зв’язку, працювати в країні, пославшись на «серйозні» проблеми національної безпеки на тлі напруження між Вашингтоном і Пекіном.

China Telecom (Americas) Corp. зобов'язана припинити свою діяльність у Сполучених Штатах протягом 60 днів відповідно до наказу, затвердженого 26 жовтня Федеральною комісією зв’язку (FCC), в якому вказується на небезпеку того, що Пекін може використовувати компанію для підслуховування або порушення роботи комунікацій та «займатися шпигунством та іншою шкідливою діяльністю проти Сполучених Штатів».

«Володіння та контроль над компанією з боку уряду Китаю створюють значні ризики для національної безпеки та правозастосування», – мовиться у заяві комісії.

Представник China Telecom зазначив, що рішення американської комісії «розчаровує». Він додав, що компанія зробить все можливе, щоб продовжити обслуговувати своїх клієнтів.

Сполучені Штати продовжують посилювати тиск на Китай з низки питань, включаючи Тайвань, Гонконг, права людини, торгівлю та технології.

Адміністрація президента США Джо Байдена розширила розпочату за колишнього президента Дональда Трампа кампанію з обмеження доступу китайських фірм до технологій і ринків США з міркувань безпеки.

Регулюючі органи США також вжили заходів проти інших китайських компаній, насамперед приватного телекомунікаційного гіганта Huawei, якому було заборонено використовувати сервіси Google для Android, і у якого відключено доступ до ключових компонентів.