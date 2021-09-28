До Китаю запустили залізничний маршрут з українським експортом

Із України 28 вересня вирушив перший регулярний контейнерний потяг до Китаю, який перевозить українську експортну продукцію.

Цей логістичний маршрут, на думку його ініціаторів, урядів України та КНР, прискорить вантажне сполучення між країнами і дасть змогу експортувати до Китаю не лише сировину, зокрема, продовольство з обмеженим терміном придатності, та високотехнологічні товари. Про це, зокрема, заявив під час запуску експортного потягу заступник міністра економіки України Михайло Лев.

«Товарообіг між Україною та Китаєм рекордно зростає: за 7 місяців 2021 року він перевищив 10 млрд дол – це на 30% більше, ніж за аналогічний період минулого року», – зауважив посадовець.

Посол КНР в Україні Фань Сяньжун згадав про те, що торік стартував аналогічний експортний залізничний маршрут з Китаю до України, й інтенсивність цього руху сягнула 52 потяги на рік. І припустив, що потяги з українськими експортними товарами досягнуть такої ж інтенсивності.

«В України з’явився ще один зручний шлях експорту, який дає їй змогу стати зручним логістичним хабом між Європою та Азією. Ми маємо наполегливо працювати над тим, щоб Україна стала ще одним важливим вузлом на шляху ініціативи «Один пояс – один шлях», – закликав посол КНР.

Контейнерний експортний потяг Україна-Китай проходить транзитом через території Росії та Казахстану, і долає близько 10 000 кілометрів.

Україна нарощує економічне співробітництво з Китаєм на тлі погіршення стосунків між КНР та США і низкою країн Заходу. Вашингтон звинувачує Пекін у створенні загроз для країн Тихоокеанського регіону, у викраденні технологій та в порушенні прав людини.

Також низка країн Заходу об’єднали зусилля для протидії китайському проєкту «Один пояс – один шлях», який вони оцінюють як економічну експансію.

І США, і Китай є стратегічними партнерами України.