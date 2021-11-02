Американський провайдер веб-послуг Yahoo покидає китайський ринок

Американський провайдер веб-послуг Yahoo припинив надавати свої послуги на території Китаю через ускладення ситуації у бізнес- та правовій сфері, вказала компанія у своїй офіційній заяві.

1 листопада у Китаї набрав чинності закон про захист персональних даних. Він обмежує види інформації, яку можуть збирати компанії, та встановлює правила зберігання такої інформації.

Yahoo – другий західний технологічний бренд, який залишив країну за останні тижні. До того, минулого місяця це зробила мережа Linkedin.

«Через щораз складніше бізнес- та правове середовище в Китаї набір послуг Yahoo більше не буде доступний у материковому Китаї з 1 листопада», – йдеться в заяві Yahoo.

Yahoo додала, що «як і раніше, віддана правам наших користувачів у вільному та відкритому Інтернеті».

Вихід Yahoo з Китаю багато в чому є символічним, оскільки деякі з його сервісів, у тому числі веб-портал, вже заблоковані. Раніше компанія скорочувала обсяги операцій у Китаї, а у 2015 році закрила офіс у Пекіні.

У жовтні Microsoft Corp відключила Linkedin у Китаї, закривши там останню велику соціальну мережу, що належить США. У Linkedin назвали причинами такого кроку «складне операційне середовище та суворі нормативні вимоги в Китаї».