Китайські комуністи закріпили роль Сі Цзіньпіна як «народного лідера»

Центральний комітет правлячої Комуністичної партії Китаю закріпив повноваження Сі Цзіньпіна в перебігу чотириденної зустрічі у Пекіні.

Близько 400 членів комітету, які зібралися за зачиненими дверима, схвалили 12 листопада «історичну» резолюцію, в якій 68-річний Сі Цзіньпін названий «керівником» та «народним лідером» Китаю. Це фактично ставить його в один ряд із колишніми лідерами Мао Цзедуном та Ден Сяопіном, які працювали довше.

Сі Цзіньпін, який домінує у партійній та національній політиці з 2012 року, як очікується, отримає третій термін повноважень на 20-му з’їзді партії наступного року.

Обмеження на кількість термінів зняті у конституційній поправці 2018 року, чіткого наступника немає, тому, як очікується, Сі Цзіньпін очолюватиме Китай щонайменше до 2027 року.

Перебування Сі Цзіньпіна на посаді лідера Китаю відзначене фактами корупції в країні, репресивною політикою, зокрема щодо уйгурів, репресіями у Тибеті та Гонконгу та все більш агресивною зовнішньою політикою. Він також створив культ лідерства, який пригнічує критику та викорінює суперників. Поза тим, нещодавно Сі Цзіньпін розпочав кампанію, яка має побороти соціальну нерівність та посилити нагляд за вітчизняними бізнес-гігантами.