Президент США і голова КНР провели перший «віртуальний саміт»

Президент Джо Байден і президент Китаю Сі Цзіньпін провели заочні переговори, названі «першим віртуальним самітом». Лідери двох держав прагнули стабілізувати напружені відносини та знайти способи уникнути конфлікту.

Білий дім заявив після переговорів, які розпочалися ввечері 15 листопада за часом Вашингтона, що лідери двох країн «охоплювали сфери, де наші інтереси збігаються, і області, де наші інтереси, цінності та перспективи розходяться». «Президент Байден привітав можливість відверто й прямо говорити з головою Сі про наші наміри та пріоритети з низки питань», – йдеться у повідомленні Білого дому.

За даними китайських державних засобів інформації, Сі сказав своєму колезі, що Сполучені Штати та Китай мають поважати один одного, розширювати контакти та співпрацю, продовжувати взаємовигідну співпрацю та зосереджуватися на внутрішніх справах, беручи на себе належну частку міжнародних зобовʼязань.

Білий дім вказав на порушення прав уйгурів на північному заході Китаю, розмивання демократичних свобод Гонконгу, Тибету та інші проблеми з правами людини.

Перед зустріччю китайські чиновники заявляли, що головним питанням порядку денного буде Тайвань, підтримуваний США самоврядний острів, який Пекін вважає своєю провінцією. За повідомленням Білого дому, Байден наголосив, що Сполучені Штати залишаються відданими політиці «єдиного Китаю», але також рішуче виступають проти односторонніх зусиль щодо зміни статус-кво після недавніх дій Пекіна щодо Тайваню.

Байден вказав на важливість вільного та відкритого Індо-Тихоокеанського регіону, включно зі свободою навігації та безпечного прольоту на тлі занепокоєння щодо нарощування військ Китаю та претензій Пекіна в Південно-Китайському морі.

Лідери двох найбільших економік світу також обговорили торгівлю та економіку, проблеми зміни клімату та здоров’я на тлі пандемії COVID-19.