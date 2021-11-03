Байден заявив про прогрес на кліматичному саміті і розкритикував лідерів Росії й Китаю

Президент США Джо Байден заявив, що на саміті ООН з клімату в Глазго був досягнутий історичний прогрес у боротьбі з глобальним потеплінням. Він також наголосив, що для лідерів Китаю й Росії було великою помилкою не з’явитися на цьому заході.

Виступаючи на пресконференції наприкінці дводенного саміту 2 листопада, Байден підкреслив нові зусилля, спрямовані на зупинку вирубки лісів до кінця десятиліття, скорочення викидів парникового газу метану, інвестування в нові технології та витрати на інфраструктуру чистої енергії.

«Я не можу пригадати жодних двох днів, коли б для клімату було зроблено більше, ніж ці два дні», – сказав президент США.

Байден протиставив позицію США, які взяли на себе керівництво кількома великими ініціативами на саміті, з позицією Росії та Китаю, лідери яких не з’явилися в Глазго.

Китай є найбільшим у світі джерелом викидів парникових газів, а Росія – четвертим за величиною.

«Ми приїхали... і цим вплинули на те, як решта світу дивиться на Сполучені Штати та їхню роль лідера», – сказав Байден.

Президент США додав, що відсутність лідера Китаю Сі Цзіньпіна на саміті є «великою помилкою».

Глобальне потепління – це «гігантська проблема, а вони пішли», сказав Байден. «Як вони могли це зробити і при цьому стверджувати, що грають роль лідера?», – додав він.

«Те саме з Росією і [Володимиром] Путіним», – продовжив Байден, додавши, що російська природа горить, а президент країни «мовчить» про це.

Байден намагався продемонструвати світові, що Сполучені Штати повернулися до глобальних зусиль проти зміни клімату, після того, як його попередник Дональд Трамп вивів США з Паризької кліматичної угоди 2015 року, метою якої є обмежити глобальне потепління 1,5 градусами Цельсія, порівняно з доіндустріальними рівнями.