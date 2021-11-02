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Понад 100 світових лідерів пообіцяють припинити вирубування лісів до 2030 року

Спільну заяву підпишуть на кліматичних переговорах COP26 лідери країн, на долю яких загалом припадає 85 відсотків світових лісів

Понад 100 світових лідерів, які беруть участь у кліматичній конференції ООН у Ґлазґо, Шотландія, як очікується, 2 листопада підпишуть зобов’язання зупинити вирубку лісів до 2030 року.

Спільну заяву підпишуть на кліматичних переговорах COP26 лідери країн, на долю яких загалом припадає 85 відсотків світових лісів, йдеться в заяві британського прем’єр-міністра 2 листопада.

Серед них Бразилія, Індонезія і Демократична Республіка Конго, які мають одні з найбільших лісів у світі, що перебувають під загрозою знищення.

У заяві прем’єр-міністра йдеться про те, що зобов’язання буде підкріплене зобов’язанням надати 12 мільярдів доларів державних фінансів від 12 країн до 2025 року.

«Це підтримає діяльність у країнах, що розвиваються, включаючи відновлення деградованих земель, боротьбу з лісовими пожежами та підтримку прав корінних громад», – йдеться в заяві офісу британського прем’єр-міністра.

Додаткові 7,2 мільярда доларів надійдуть від приватного сектора. Керівники більш ніж 30 фінансових установ також візьмуть на себе зобов’язання припинити інвестиції в діяльність, пов’язану з вирубкою лісів.

Прем’єр-міністр Боріс Джонсон заявив, що «безпрецедентні обіцянки» означають, що світ «матиме шанс покласти край довгій історії людства як завойовника природи, а замість цього стати її охоронцем».

Ліси швидко зникають у всьому світі, їх вирубують для підтримки сільського господарства і будівництва. Екологи хочуть, щоб винищення припинилося, оскільки ліси поглинають викиди вуглекислого газу, виводячи з атмосфери один з основних газів, що сприяє глобальному потеплінню.

За даними Global Forest Watch, у 2020 році світ втратив 258 000 квадратних кілометрів лісу. Це більше, ніж площа Сполученого Королівства.

Конференція COP26 у Ґлазґо має на меті підтвердити ціль обмежити глобальне потепління 1,5 градусами Цельсія. Вчені кажуть, що ліси і так звані природні рішення будуть життєво важливими для досягнення цієї мети.

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