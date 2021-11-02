Понад 100 світових лідерів пообіцяють припинити вирубування лісів до 2030 року

Понад 100 світових лідерів, які беруть участь у кліматичній конференції ООН у Ґлазґо, Шотландія, як очікується, 2 листопада підпишуть зобов’язання зупинити вирубку лісів до 2030 року.

Спільну заяву підпишуть на кліматичних переговорах COP26 лідери країн, на долю яких загалом припадає 85 відсотків світових лісів, йдеться в заяві британського прем’єр-міністра 2 листопада.

Серед них Бразилія, Індонезія і Демократична Республіка Конго, які мають одні з найбільших лісів у світі, що перебувають під загрозою знищення.

У заяві прем’єр-міністра йдеться про те, що зобов’язання буде підкріплене зобов’язанням надати 12 мільярдів доларів державних фінансів від 12 країн до 2025 року.

«Це підтримає діяльність у країнах, що розвиваються, включаючи відновлення деградованих земель, боротьбу з лісовими пожежами та підтримку прав корінних громад», – йдеться в заяві офісу британського прем’єр-міністра.

Додаткові 7,2 мільярда доларів надійдуть від приватного сектора. Керівники більш ніж 30 фінансових установ також візьмуть на себе зобов’язання припинити інвестиції в діяльність, пов’язану з вирубкою лісів.

Прем’єр-міністр Боріс Джонсон заявив, що «безпрецедентні обіцянки» означають, що світ «матиме шанс покласти край довгій історії людства як завойовника природи, а замість цього стати її охоронцем».

Ліси швидко зникають у всьому світі, їх вирубують для підтримки сільського господарства і будівництва. Екологи хочуть, щоб винищення припинилося, оскільки ліси поглинають викиди вуглекислого газу, виводячи з атмосфери один з основних газів, що сприяє глобальному потеплінню.

За даними Global Forest Watch, у 2020 році світ втратив 258 000 квадратних кілометрів лісу. Це більше, ніж площа Сполученого Королівства.

Конференція COP26 у Ґлазґо має на меті підтвердити ціль обмежити глобальне потепління 1,5 градусами Цельсія. Вчені кажуть, що ліси і так звані природні рішення будуть життєво важливими для досягнення цієї мети.