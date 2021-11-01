«Потрібне глобальне потепління у відносинах держав» – Зеленський на кліматичному саміті

Президент Володимир Зеленський виступив 1 листопада на кліматичному саміті COP26 у Глазго.

«Щоб подолати глобальне потепління, нам потрібне глобальне потепління у відносинах держав», – сказав Зеленський і додав, що домовленості нічого не варті, якщо для когось це просто слова і щодо екологічних угод, і щодо тих, які не стосуються довкілля.

«Лікувати треба, на мою думку, не симптоми, а першопричину, змінювати не принципи виробництва і надрокористування, а глобального мислення, глобальної поведінки, пріоритети світової політики і кожної держави. Вимірювати не лише фінансове, а насамперед екологічне зростання, не лише рівень ВВП чи рівень інфляції, а, перш за все, рівень чистоти повітря, води, землі. Сприймати будь-яку територію не як ринок збуту товарів чи послуг, а як домівку для тисяч представників флори і фауни. Пишатися не новими моделями техніки, не тільки тим, що ми щось створюємо, а тим, що ми щось важливе зберігаємо», – наголосив Зеленський.

На відкритті саміту з вітальним словом до учасників заходу звернувся прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, а також громадські діячі та активісти, які займаються питаннями кліматичних змін.

У кліматичній конференції беруть участь президент США Джо Байден, президент Франції Емманюель Макрон, в.о. канцлера Німеччини Анґела Меркель. Загалом очікується участь близько 120 світових лідерів.

26-та Конференція Сторін Рамкової Конвенції ООН зі зміни клімату (COP26) є майданчиком для обговорення ключових змін у глобальній кліматичній політиці.

Головна мета COP26 – активізувати зусилля сторін задля досягнення цілей Паризької угоди – утримання зростання середньої світової температури на рівні значно нижче +2 °C від доіндустріальних показників та спрямування зусиль на обмеження зростання температури до +1,5 °C від доіндустріальних рівнів.