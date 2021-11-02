Зеленський «обговорив ситуацію на Донбасі» з Байденом на саміті в Глазго

Президент України Володимир Зеленський повідомив про зустріч із президентом Сполучених Штатів Джо Байденом на кліматичному саміті в Глазго.

Про це пресслужба Зеленського повідомила в його твітері.

«Під час розмови з президентом США у Глазго обговорили безпекову ситуацію на Донбасі. Сполучені Штати продовжують підтримувати територіальну цілісність і реформи в Україні», – йдеться в коментарі Зеленського.

Джо Байден відвідує саміт, щоб, за його словами, закликати об’єднатися перед загрозою кліматичних змін.

Напередодні Володимир Зеленський повідомляв також про зустрічі в рамках цієї події з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо та виконувачкою обов’язків канцлера Німеччини Анґелою Меркель.

Кліматичний саміт ООН у Глазго, Шотландія, також відомий як COP26, триває з 31 жовтня до 12 листопада.