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Зеленський «обговорив ситуацію на Донбасі» з Байденом на саміті в Глазго

Джо Байден (праворуч) відвідує саміт, щоб, за його словами, закликати об’єднатися перед загрозою кліматичних змін

Президент України Володимир Зеленський повідомив про зустріч із президентом Сполучених Штатів Джо Байденом на кліматичному саміті в Глазго.

Про це пресслужба Зеленського повідомила в його твітері.

«Під час розмови з президентом США у Глазго обговорили безпекову ситуацію на Донбасі. Сполучені Штати продовжують підтримувати територіальну цілісність і реформи в Україні», – йдеться в коментарі Зеленського.

Джо Байден відвідує саміт, щоб, за його словами, закликати об’єднатися перед загрозою кліматичних змін.

Напередодні Володимир Зеленський повідомляв також про зустрічі в рамках цієї події з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо та виконувачкою обов’язків канцлера Німеччини Анґелою Меркель.

Кліматичний саміт ООН у Глазго, Шотландія, також відомий як COP26, триває з 31 жовтня до 12 листопада.

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