Зеленський обговорив із Трюдо спрощення поїздок до Канади для громадян України

Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо дію угоди про вільну торгівлю та лібералізацію візового режиму, повідомляє твітер-акаунт глави української держави 1 листопада.

«Під час зустрічі на COP26 (конференція ООН зі зміни клімату у Глазго – ред.) подякував Джастіну Трюдо за незмінну підтримку України з боку Канади, наших євроінтеграційних прагнень та набуття членства в НАТО. Позитивно оцінили дію угоди про вільну торгівлю. Обговорили спрощення поїздок до Канади для громадян України», – ідеться в повідомленні.

На конференції у Глазго Зеленський також мав розмови з лідерами інших країн, зокрема, з в.о. канцлера Німеччини Анґелою Меркель обговорив ситуацію на Донбасі.