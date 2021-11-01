Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

Зеленський на кліматичному саміті зустрівся з еміром Катару

З еміром Держави Катар Тамімом бін Хамадом Ат-Тані (на фото) президент України Володимир Зеленський зустрічається вже вдруге у 2021 році

На полях Конференції ООН з питань зміни клімату у Глазго (Велика Британія) президент України Володимир Зеленський провів зустріч з еміром Держави Катар Тамімом бін Хамадом Ат-Тані, повідомляє офіційний сайт глави української держави 1 листопада.

«Співрозмовники обговорили можливість активізації двосторонньої торгівлі, а також механізми реалізації домовленостей, досягнутих під час візиту глави української держави до Катару у квітні 2021 року, зокрема в продовольчій та інвестиційній сферах», – ідеться в повідомленні.

Також співрозмовники обговорили можливість та умови постачання до України катарського скрапленого газу. Крім того, Володимир Зеленський подякував катарській стороні за допомогу в евакуації громадян України з території Афганістану та наголосив на важливості подальшої співпраці в цьому напрямку.

Президент поновив запрошення еміру Катару відвідати Україну з візитом.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG