Сайт Зеленського повідомив про зустрічі президента в Катарі

Президент України Володимир Зеленський зустрівся в Катарі з еміром Тамімом бін-Хамадом ат-Тані та прем’єр-міністром Халідом бін-Халіфою ат-Тані, повідомляє 5 квітня офіційний сайт глави української держави.

«Під час розмови сторони обговорили ключові питання двостороннього порядку денного, взаємодію в межах міжнародних організацій та актуальну міжнародну й регіональну проблематику. Співрозмовники відзначили важливість підтримки високої динаміки політичного діалогу, необхідність нарощування обсягів двосторонньої торгівлі та подальшої активізації інвестиційного співробітництва. Сторони приділили окрему увагу перспективам співпраці у сферах енергетики, продовольчої безпеки, інфраструктури та військово-технічної співпраці й зупинилися на конкретних спільних проєктах, які вже реалізуються», – ідеться в повідомленні.

Під час зустрічі йшлося про залучення інвестицій із Катару у розбудову інфраструктурних об’єктів в Україні, зокрема будівництво доріг і мостів. Президент України розповів еміру про реалізацію проєкту «Велике будівництво». Також наголошувалося на важливості розширення проєктів концесії українських портів.

У сфері енергетики сторони обговорили перспективи будівництва в Україні LNG-терміналу та диверсифікації джерел енергопостачання.

Зі свого боку Тамім бін Хамад Аль Тані наголосив на бажанні та готовності катарської сторони до подальшого розвитку всього спектру взаємовигідного співробітництва з Україною.

Володимир Зеленський запросив Еміра Катару відвідати Україну у зручний для нього час.

В Україні опозиційні політики критикують Зеленського за цей візит, який відбувається на тлі ескалації бойових дій на Донбасі та концентрації російських військ уздовж українського кордону.

«Весь світ говорить і пише про загрозу наступу РФ, наші західні партнери приводять свої війська в боєготовність, а наш верховний головнокомандувач летить в теплі краї, ще й планує собі день відпочинку», – написав у фейсбуці депутат із фракції «Європейська солідарність» Володимир Ар’єв.

Повідомлення про візит Зеленського до Катару на сайті глави держави з’явилося рівно опівдні в неділю, 4 квітня.