Зеленський 5 квітня з офіційним візитом відвідає Катар

Президент України Володимир Зеленський і його дружина Олена Зеленська 5 квітня відвідають з офіційним візитом Державу Катар, повідомляє офіційний сайт глави української держави.

«Володимир Зеленський проведе переговори з Еміром Катару Тамімом бін Хамадом ат-Тані та Прем’єр-міністром, міністром внутрішніх справ Держави Катар Халідом бін Халіфою ат-Тані. Під час зустрічей буде обговорено широкий спектр питань двосторонньої співпраці у політичній, торговельно-економічній, інвестиційній, аграрній, енергетичній та військово-технічній сферах, а також взаємодії в межах міжнародних організацій. За результатами переговорів планується підписання низки двосторонніх документів», – ідеться в повідомленні.

Дружина президента Олена Зеленського проведе зустрічі з питань освіти та музейної справи, а також поспілкується з дружиною Еміра Катару Джавагір бінт Хамад бін Сухейм ат-Тані.