Зеленський пояснив, чому поїхав до Катару

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю засобам інформації Катару, в якому розповів про мету свого візиту до цієї держави, повідомляє офіційний сайт глави держави 5 квітня.

За словами Зеленського, «головною метою візиту є переговори з керівництвом Держави Катар, зокрема з еміром Катару».

«Я вважаю, що підтримка високої динаміки політичного діалогу на найвищому рівні між нашими країнами є важливою складовою подальшого розвитку взаємовигідного партнерства. Високо ціную зусилля Катару, який буквально на очах забезпечив собі гідне місце серед найрозвиненіших держав світу», – сказав президент України.

В Україні опозиційні політики критикують Зеленського за цей візит, який відбувається на тлі ескалації бойових дій на Донбасі та концентрації російських військ уздовж українського кордону.

«Весь світ говорить і пише про загрозу наступу РФ, наші західні партнери приводять свої війська в боєготовність, а наш верховний головнокомандувач летить в теплі краї, ще й планує собі день відпочинку», – написав у фейсбуці депутат із фракції «Європейська солідарність» Володимир Ар’єв.

Повідомлення про візит Зеленського до Катару на сайті глави держави з’явилося рівно опівдні в неділю, 4 квітня.