Зеленський обговорив з еміром Катару співпрацю для евакуації громадян з Афганістану – ОП

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з еміром Катару Тамімом бін Хамадом Аль Тані, під час якої обговорив можливу співпрацю для евакуації громадян з Афганістану, повідомляє пресслужба голови держави.

«Сторони обговорили можливість налагодження дієвої співпраці з метою евакуації громадян України та інших держав з території Афганістану», – йдеться в повідомленні. Про те, чи була досягнута якась домовленість – не повідомляють.

За даними Офісу президента, під час розмови йшлося також про залучення катарських інвестицій в економіку України, зокрема відкриття спільних підприємств у аграрній і промисловій сферах і нарощування військово-технічного співробітництва.

За повідомленням, Тамім бін Хамад Аль Тані прийняв запрошення Володимира Зеленського відвідати Україну з офіційним візитом.

США і багато інших країн почали евакуацію своїх громадян з Афганістану після того, як в середині серпня контроль над країною встановив рух «Талібан». Від початку евакуації з аеропорту Кабула, за даними Білого дому, було вивезено понад 90 тисяч людей, в тому числі десятки тисяч афганців, яким загрожують репресії з боку талібів.

Напередодні у МЗС України повідомили Радіо Свобода, що в Афганістані залишаються близько 90 громадян України, і МЗС з іншими причетними відомствами зараз опрацьовують можливі шляхи евакуації українців, «зокрема із залученням логістичних можливостей наших західних партнерів».