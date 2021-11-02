Світові лідери підписали декларацію із зобов’язанням зупинити вирубування лісів

Лідери 110 країн, на території яких зосереджено 85 відсотків світових лісів, підписали декларацію, в якій зобов’язалися зупинити вирубку лісів до 2030 року та сприяти зусиллям із обмеження глобального потепління на 1,5 градуса за Цельсієм порівняно з доіндустріальним рівнем. Спільна заява була підписана 2 листопада на кліматичному саміті у Глазго, Шотландія.

Прем’єр-міністр Великобританії Боріс Джонсон, який «господар» саміту, привітав обіцянку світових лідерів зупинити вирубування лісів.

«Давайте покінчимо з цією великою глобальною різаниною із бензопилою», – сказав він.

Президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати будуть використовувати широкий набір важелів, аби зупинити втрату лісів і наслідки від цього. Він заявив про новий план збереження лісів на планеті, який об’єднає дипломатичні, економічні та політичні інструменти США для запобігання зникненню лісів та покращенню управління земельними ресурсами.

Серед тих, хто підписав декларацію, – Бразилія, Індонезія і Демократична Республіка Конго, які володіють одними з найбільших лісів у світі під загрозою зникнення.

Декларація підкріплюється зобов’язанням надати 12 мільярдів доларів державних фінансів із 12 країн до 2025 року. Додаткові 7,2 мільярда доларів надходитимуть із коштів приватного сектору. Керівники понад 30 фінансових установ також візьмуть на себе зобов’язання відмовитись від інвестицій у діяльність, пов’язану із знелісненням.

Ліси у всьому світі швидко зникають, оскільки дерева вирубують для підтримки сільського господарства та будівництва. Екологи хочуть, щоб руйнування припинилися, тому що ліси поглинають масштабні викиди вуглекислого газу. За даними Global Forest Watch, у 2020 році світ втратив 258 тисяч квадратних кілометрів лісів. Це територія більша, ніж в Британії.

У рамках окремої ініціативи п’ять країн – Великобританія, США, Норвегія, Німеччина та Нідерланди – та кілька приватних спонсорів 2 листопада пообіцяли надати 1,7 мільярда доларів для підтримки збереження лісів корінними народами. Екологи кажуть, що громади корінних народів є найкращими захисниками лісів від зазіхань лісорубів.