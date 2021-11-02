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Кліматичний саміт COP26: головне з виступів Зеленського, Байдена, Макрона й інших світових лідерів (відео)

У Великій Британії – в місті Глазго у Шотландії – триває конференція COP26 (26-а Конференція сторін Рамкової конвенції ООН зі зміни клімату), яка є майданчиком для обговорення ключових змін у глобальній кліматичній політиці. У кліматичному саміті беруть участь близько 120 країн світу. Радіо Свобода публікує головне з виступів президента України Володимира Зеленського, президента США Джо Байдена, президента Франції Емманюеля Макрона й інших світових лідерів. Головною метою COP26 є активізувати зусилля сторін задля досягнення цілей Паризької угоди – утримання зростання середньої світової температури на рівні значно нижче від +2 °C від доіндустріальних показників та спрямування зусиль на обмеження зростання температури до +1,5 °C від доіндустріальних рівнів. (Відео: Reuters, Офіс президента України).

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