У Великій Британії – в місті Глазго у Шотландії – триває конференція COP26 (26-а Конференція сторін Рамкової конвенції ООН зі зміни клімату), яка є майданчиком для обговорення ключових змін у глобальній кліматичній політиці. У кліматичному саміті беруть участь близько 120 країн світу. Радіо Свобода публікує головне з виступів президента України Володимира Зеленського, президента США Джо Байдена, президента Франції Емманюеля Макрона й інших світових лідерів. Головною метою COP26 є активізувати зусилля сторін задля досягнення цілей Паризької угоди – утримання зростання середньої світової температури на рівні значно нижче від +2 °C від доіндустріальних показників та спрямування зусиль на обмеження зростання температури до +1,5 °C від доіндустріальних рівнів. (Відео: Reuters, Офіс президента України).