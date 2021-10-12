Понад 30 країн планують скоротити викиди метану, щоб уникнути глобального потепління

Тридцять дві країни приєдналися до проєкту «Глобальне метанове зобов’язання» і мають намір до 2030 року скоротити викиди метану на 30% для боротьби з глобальним потеплінням, повідомила адміністрація президента США Джо Байдена.

Проєкт готують до кліматичної конференції ООН, яка пройде в листопаді в Шотландії і має на меті переконати країни приєднатися до загальних заходів і утримати підвищення середньорічної температури до 2100 року в межах 1,5 градусів. Це поріг, після якого різко зростає ймовірність аномальної спеки, посухи, неврожаїв та колапсів екосистем.

Метан – друга за поширеністю речовина в атмосфері після вуглекислого газу, що впливає на збільшення температури. Він активно виділяється на звалищах, від домашньої худоби і через танення вічної мерзлоти. У короткостроковій перспективі метан може бути навіть небезпечнішим, аніж вуглекислий газ, бо за двадцять років нагріває атмосферу у 80 разів сильніше.

«Скоротити забруднення метаном – це найшвидша доступна нам можливість запобігти гострим кліматичним ризикам», – заявив президент Фонду захисту довкілля Фред Крупп.

Зобов’язання щодо скорочення підписали дев’ять з 20 великих забруднювачів. Це США і країни Європейського союзу, а також Канада, Індонезія, Пакистан, Мексика, Нігерія, Аргентина та Ірак. Не висловили готовність приєднатися ще чотири найбільших джерела викидів метану – Китай, Індія, Росія і Бразилія.