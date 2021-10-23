Саміт в Глазго, Шотландія, запланований на період від 31 жовтня до 12 листопада 2021 року.



Серед протестувальників у Берні були маленькі діти і підлітки. Швейцарські ЗМІ повідомили, що в протестах взяли участь від 1 000 до 2 000 людей. Подібні мітинги відбулися також в інших містах Швейцарії, включаючи Базель і Біль.



Активісти хочуть привернути увагу світових лідерів до необхідності «різко скоротити викиди парникових газів за рахунок відмови від викопного палива», йдеться на сайті руху.



Шведська екоактивістка Грета Тунберг розпочала програму «П’ятниця заради майбутнього» три роки тому. В інтерв'ю агентству Reuters вона сказала, що конференція буде успішною тільки в тому випадку, якщо світові лідери визнають, що їхні дії не відповідають їхнім словам. (Відео Reuters)