Верховний Суд виніс рішення щодо будівництва курорту на Свидовці

Верховний Суд сьогодні, 29 вересня, скасував рішення попередніх інстанцій стосовно будівництва масштабного гірськолижного курорту на території одного із найвищих хребтів українських Карпат – Свидовця, розташованому на території Тячівського та Рахівського районів Закарпаття. Справу відправлено на розгляд першої інстанції – Закарпатського окружного адміністративного суду. Про це кореспонденту Радіо Свобода повідомив Валерій Павлюк, один з позивачів по справі.

«Для нас, для руху Free Svydovets – це позитивне рішення, бо боротьба триває. Питання екології стосується не тільки нашого регіону», – зазначив Павлюк.

За словами адвокатки МБО «Екологія – Право – Людина» Софії Шутяк, суд частково задовольнив скаргу адвокатів. «Ми просили скасувати рішення Львівського апеляційного суду і постановити нове рішення, яким закріпити рішення Закарпатського окружного адмінсуду про визнання незаконними розпоряджень Тячівської та Рахівської РДА стосовно затвердження детального плану територій для побудови гірськолижного курорту на Свидовці, – зазначила вона. – У частині скасування рішення Львівського апеляційного суду суд з нами погодився, але скасував і рішення першої інстанції. Тобто, суд вважає, що детальний план території – це нормативно-правовий документ і справа щодо його скасування мала розглядатися по спеціальній процедурі, якої не було. Тому суд відправив справу на розгляд першої інстанції – до Закарпатського окружного адмінсуду».

Судовий конфлікт щодо побудови масштабного курорту на Свидовці триває з 2018 року. У січні 2018 року Закарпатський окружний адміністративний суд за позовом трьох жителів села Лопухово скасував розпорядження Тячівської та Рахівської РДА про затвердження детальних планів територій, які дозволяли будівництво курорту. Згодом Львівський апеляційний суд задовольнив скаргу Рахівської та Тячівської РДА і скасував рішення першої інстанції і фактично визнав законними детальні плани території для побудови гірськолижного курорту на Свидовці.

У червні 2019 року Швейцарський Фонд імені Бруно Мансера презентував у Києві аналітичний звіт, де стверджується: до будівництва комплексу на горі Свидовець причетне ТОВ «Скорзонера», яке пов’язують із олігархом Ігорем Коломойським. Згідно з проєктом побудови на території Закарпатської області планують звести туристичний комплекс на 28 тисяч туристів із 60-ма готелями, 120-ма ресторанами і навіть власним аеродромом. Туристів на гору підніматимуть 23 підйомники, а спускатися вони зможуть 230-ма кілометрами лижних трас.