Як військові навчання знищують окупований Крим?

Як військові навчання знищують окупований Росією Крим? Оздоровниця стала зоною екологічної небезпеки! Навіть купатися в Криму на багатьох міських пляжах під час курортного сезону тепер заборонено, і це не приховують вже й місцеві захисники довкілля. За сім років окупації Росія завдала Україні екологічних збитків на мільярди гривень у Криму, кажуть фахівці.