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Як військові навчання знищують окупований Крим?

Як військові навчання знищують окупований Крим?
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Як військові навчання знищують окупований Крим?

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Як військові навчання знищують окупований Росією Крим? Оздоровниця стала зоною екологічної небезпеки! Навіть купатися в Криму на багатьох міських пляжах під час курортного сезону тепер заборонено, і це не приховують вже й місцеві захисники довкілля. За сім років окупації Росія завдала Україні екологічних збитків на мільярди гривень у Криму, кажуть фахівці.

Чи не найбільше страждають акваторії Чорного й Азовського морів. Неконтрольовані розливи нафти й викиди газу, будівництво Керченського мосту і траси Таврида, постійні військові навчання й банальна відсутність очисних споруд – головні джерела забруднення. Як отруюють окупований Крим?

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