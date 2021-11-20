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Аніта Серьогіна здобула срібну медаль на чемпіонаті світу з карате

  Аніта Серьогіна і її тренер Олександр Тонкошкур. Чемпіонат світу з карате. Дубай, 20 листопада 2021 року

Українська каратистка Аніта Серьогіна здобула срібну медаль на 25-му чемпіонаті світу з карате, який проходить у Дубаї. Це найвище досягнення в історії українського карате у змаганнях серед жінок.

У категорії «до 61 кг» у фіналі змагань Серьогіна поступилася олімпійській чемпіонці, чинній чемпіонці світу і Європи – Йовані Прекович із Сербії із рахунком 1:2.

Спочатку українська каратистка вела в рахунку, але потім пропустила два удари від суперниці, останній із яких за 10 секунд до закінчення бою.

Аніті Серьогіній 31 рік. Вона із Чорноморська. До цього моменту вона вже принесла Україні бронзу на мундіалі 2016 року.

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