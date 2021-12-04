Біатлон: чоловіча збірна України фінішувала в чільній пʼятірці в першій естафеті сезону

Збірна України з біатлону, яка складалася з Артема Прими, Дмитра Підручного, Богдана Цимбала і Антона Дудченка, в першій естафеті сезону у шведському Остерсунді змогла стати пʼятою. Зразково провели свої етапи досвідчені Прима і Підручний, на екваторі гонки збірна України навіть ішла другою. Цимбал заїхав на штрафне коло після стрільби стоячи, додаткові патрони використав і Дудченко, тому кілька команд випередили «синьо-жовтих».

Вище за українців опинилися збірні Норвегії, Франції, Росії та Німеччини.

У неділю програма другого етапу Кубка світу завершиться естафетою у жінок і гонкою переслідування у чоловіків.

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