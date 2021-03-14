Біатлон: Україна фінішувала 10-ю в останній естафеті сезону

Збірна України з біатлону, яка складалася з Анастасії Меркушиної та Богдана Цимбала, фінішувала 10-ю в одиночній змішаній естафеті, яка на етапі Кубка світу в чеському Новому Месті завершила естафетну програму сезону.

Меркушина і Цимбал провели в цілому якісну гонку, лише Богдан у першій стрільбі стоячи змушений був зазирнути на коло штрафу. На решту сім вогневих рубежів пара витратила лише три додаткових патрони, але швидкісні показники не дозволили піднятися вище.

Перемогла в естафеті Швеція, в складі якої Себастьян Самуельсон на останніх метрах дистанції випередив норвежця Стурлу Легрейда. Третіми сенсаційно фінішували американці.

Наступного тижня біатлонний сезон завершиться у шведському Остерсунді, який прийматиме останній етап Кубка світу.