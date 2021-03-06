Біатлон: Юлія Джима стала призеркою в спринті на етапі Кубка світу

Українка Юлія Джима фінішувала другою в спринтерській гонці на восьмому етапі Кубка світу в чеському Новому Месті. Джима відмінно провела обидві стрільби, а на дистанції не змогла скласти конкуренції лише найкращій біатлоністці в цьому сезоні – норвежці Тіріл Екгоф.

Екгоф, яка мала одну хибу на стрільбі, після другого вогневого рубежу програвала Джимі понад 10 секунд, але останнє коло пробігла на 20 секунд швидше за українку.

Третьою стала італійка Ліза Вітоцці, яка відстала від Екгоф на 15, а від Джими – на 6 секунд.

До залікової зони, крім Юлії Джими, потрапили і всі інші українські учасниці спринту. Дар’я Блашко з однією хибою на стрільбі посіла 16-те місце, Анастасія Меркушина (також один промах) – 22-ге, Олена Підгрушна (три промахи) – 34-те, Валя Семеренко (дві хиби) – 40-ве.

О 16:40 у Новому Месті розпочнеться чоловічий спринт, а в неділю програму восьмого етапу завершать гонки переслідування.