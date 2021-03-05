Біатлон: Україна через апеляцію захистила високе місце у жіночій естафеті

Збірна України подала протест на рішення про дискваліфікацію жіночої четвірки в естафеті, яка 4 березня відкрила програму змагань на восьмому етапі Кубка світу в чеському Новому Месті. Після розгляду апеляції судді ухвалили рішення на користь «синьо-жовтих» і повернули українкам заслужене четверте місце.

Суперечливий епізод стався під час передачі естафети, коли Юлії Джимі здалося, що вона недостатньо торкнулася колеги по команді Анастасії Меркушиної і продовжила спробу відправити колегу на дистанцію вже за межами спеціального коридору. Але українська команда наполягала, що Джима встигла торкнутися прикладу зброї Меркушиної ще в межах необхідної зони. Саме цього виявилося достатньо для успішної апеляції.

У цілому три з чотирьох українок – Дар’я Блашко, Юлія Джима та Олена Підгрушна провели майже зразкову гонку, лише Анастасія Меркушина змусила вболівальників хвилюватися, коли після стрільби лежачи пішла на коло штрафу. Попри це, на останньому етапі хибу подруги по команді виправила Підгрушна, яка свій етап виграла. Випередити француженку в боротьбі за третє місце Олена не змогла, але й четверте місце принесло збірній України достатньо балів, щоб упевнено триматися в другій п’ятірці в заліку Кубка націй.

А в боротьбі за перемогу на останніх метрах дистанції шведки виявилися спритнішими за білорусок.

5 березня програму змагань у Чехії продовжить чоловіча естафета. О 16:20 на старт вийде Артем Тищенко, якого на наступних етапах змінять Дмитро Підручний, Антон Дудченко та Артем Прима.