У Чехії стартує перший після світової першості етап Кубка світу з біатлону

Чеське Нове Место з 4 березня приймає черговий етап Кубка світу з біатлону. Це буде перший після чемпіонату світу етап змагань.

У Чехії провідні біатлоністи світу затримаються на два тижні – такі зміни календаря викликані коронавірусними обмеженнями, Міжнародному союзу біатлоністів довелося скоротити число арен, які в поточному сезоні приймають змагання.

У четвер, 4 березня, відбудеться жіноча естафета, її початок – о 17:05 за Києвом. Саме цей вид програми приніс Україні єдину нагороду чемпіонату світу, українська четвірка здобула бронзову медаль. Цього разу естафетна команда складатиметься з Дар’ї Блашко, Юлії Джими, Анастасії Меркушиної та Олени Підгрушної.

Далі в програмі змагань – чоловіча естафета, спринти та гонки переслідування. Наступного тижня змагання продовжаться 11 березня – відбудуться спринти, гонки переслідування, а також дві змішані естафети.