Біатлон: українські тренери нестандартно розставили біатлоністок в індивідуальній гонці чемпіонату світу

У словенській Поклюці 16 лютого індивідуальною гонкою серед жінок продовжиться чемпіонат світу з біатлону. У класичній гонці, з якої розпочиналася історія біатлону, український тренерський штаб вдався до нестандартної розстановки підопічних у стартовому протоколі.

Зазвичай наставники відправляють провідних біатлоністок у першу або другу групи списку – це вважається доречним і з огляду на стан траси, і для порівняння часу спортсменки з головними конкурентками.

Але цього разу тренери на чолі зі словаком Юраєм Санітрою до числа перших у стартовому протоколі відправили лише Олену Підгрушну. Багаторічний капітан українок отримала другий стартовий номер.

Решта українських біатлоністок стартуватиме набагато пізніше. 64-ю піде на дистанцію Юлія Джима, 71-ю – Віта Семеренко, 90-ю Анастасія Меркушина. Таке рішення тренерів може бути спричинене погодною ситуацією – в Поклюці зараз холодно, і за таких умов до кінця гонки траса «глянцується», і дистанцію можна пробігти швидше за конкуренток.

Початок індивідуальної гонки серед жінок на чемпіонаті світу – о 13:05 за Києвом.