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12 лютого 2021, Київ 17:44
Новини | Спорт

Біатлон: троє українців фінішували в топ-30 на чемпіонаті світу

Два роки тому на чемпіонаті світу в шведському Остерсунді Дмитро Підручний (на фото) сенсаційно виграв гонку переслідування. Але тоді в спринті він фінішував четвертим, а не 23-м, як цього разу

Троє українських біатлоністів фінішували в чільній тридцятці в спринті на чемпіонаті світу, що триває в словенській Поклюці.

Майже ідеальну для свого рівня гонку провів Богдан Цимбал, який закрив усі мішені. Цього вистачило для підсумкового 30-го місця. Лідери команди хибили на вогневих рубежах. Артем Прима з одним невлучним пострілом став 20-м, Дмитро Підручний із двома промахами – 23-м.

Сенсаційну перемогу здобув швед Мартін Понсілуома, компанію на медальному подіумі йому склали французи Сімон Дестьйо та Емільєн Жаклен. Норвежці на чолі з Йоганнесом Тінгнесом Бьо не впоралися зі стрільбою.

У суботу, 13 лютого, чемпіонат світу продовжиться спринтерською гонкою серед жінок.

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