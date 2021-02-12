Біатлон: троє українців фінішували в топ-30 на чемпіонаті світу

Троє українських біатлоністів фінішували в чільній тридцятці в спринті на чемпіонаті світу, що триває в словенській Поклюці.

Майже ідеальну для свого рівня гонку провів Богдан Цимбал, який закрив усі мішені. Цього вистачило для підсумкового 30-го місця. Лідери команди хибили на вогневих рубежах. Артем Прима з одним невлучним пострілом став 20-м, Дмитро Підручний із двома промахами – 23-м.

Сенсаційну перемогу здобув швед Мартін Понсілуома, компанію на медальному подіумі йому склали французи Сімон Дестьйо та Емільєн Жаклен. Норвежці на чолі з Йоганнесом Тінгнесом Бьо не впоралися зі стрільбою.

У суботу, 13 лютого, чемпіонат світу продовжиться спринтерською гонкою серед жінок.