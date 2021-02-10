Біатлон: збірна України стала четвертою в змішаній естафеті чемпіонату світу

Збірна України з біатлону була дуже близькою до нагороди в першій же гонці чемпіонату світу, який 10 лютого стартував у словенській Поклюці.

Класно провели перші два етапи змішаної естафети лідери чоловічої команди – Артем Прима і Дмитро Підручний, які третьою відправили Юлію Джиму на третій етап. Джима також не схибила, а після першої стрільби останнього етапу Олена Підгрушна взагалі стала другою. Але на стрільбі стоячи капітан жіночої команди змушена була використати повний комплект додаткових патронів, а її австрійська конкурентка впоралася швидше. Також ідеальну стрільбу провела лідерка шведської збірної Ханна Еберг, і на останнє коло Підгрушна вирушила четвертою. Олена до останніх метрів дистанції боролася за «бронзу», але все ж залишилася четвертою.

Прогнозовано здобули свою третю поспіль золоту медаль у змішаних естафетах чемпіонатів світу норвезькі біатлоністи, другими несподівано стали австрійці.

У четвер світова першість бере паузу, а в п’ятницю чоловіки проведуть спринт, початок гонки – о 15:30 за Києвом.