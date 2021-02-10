У Словенії стартує чемпіонат світу з біатлону

У словенській Поклюці 10 січня розпочнеться чемпіонат світу з біатлону. Першим стартом головного змагання сезону буде змішана естафета, яка розпочнеться о 16:00 за київським часом.

Тренерський штаб збірної України виставив на цю гонку найсильніший склад – на першому і другому етапах бігтимуть Артем Прима і Дмитро Підручний, згодом за «синьо-жовтих» змагатимуться Юлія Джима та Олена Підгрушна.

Щоправда, як повідомляє «Суспільне», участь в естафеті Дмитра Підручного під питанням. У капітана чоловічої команди виникли проблеми зі здоров’ям після вечірнього тренування 8 лютого в Поклюці, інформують журналісти з посиланням на головного тренера команди Юрая Санітру. Якщо Підручний виступити не зможе, його на другому етапі замінить Антон Дудченко.

Чинними чемпіонами світу в змішаній естафеті є норвежці. «Срібло» на торішньому чемпіонаті здобула Італія, «бронзу» – Німеччина.

Цього тижня в Поклюці відбудеться ще чотири старти – в п’ятницю, 12 лютого, спринт проведуть чоловіки, а в суботу в цій дисципліні змагатимуться жінки. В неділю, 14 лютого, заплановані дві гонки переслідування.

16 і 17 лютого на чемпіонаті відбудуться індивідуальні гонки, 18 лютого – одиночна змішана естафета. 20 лютого є днем класичних естафет, а в завершальний день, 21 лютого, шанс на медаль матимуть по 30 найкращих біатлоністів і біатлоністок, які проведуть гонки з масовим стартом.