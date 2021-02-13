Біатлон: двоє українок фінішували в топ-20 на чемпіонаті світу

Двоє українських біатлоністок успішно провели першу особисту гонку на чемпіонаті світу, що триває в словенській Поклюці. У спринті капітан збірної України Олена Підгрушна з одним невлучним пострілом фінішувала на 11-й позиції (відставання від чемпіонки склало 1 хв 5 сек), Дар’я Блашко з таким же стрілецьким результатом стала 14-ю.

Юлія Джима з трьома промахами змогла увійти до залікової зони (37-й результат), максимумом для Валі Семеренко стало 50-те місце.

Перемогла в спринті норвежка Тіріл Екгоф, другою стала француженка Анаїс Шевальє-Буше, третє місце здобула білоруска Ганна Сола.

У неділю, 14 лютого, програму світової першості продовжать гонки переслідування – о 14:15 на старт вийдуть чоловіки, о 16:30 – жінки.