Біатлон: чешка Маркета Давідова стала чемпіонкою світу, українки далеко від призів

Чеська біатлоністка Маркета Давідова стала чемпіонкою світу в індивідуальній гонці на 15 кілометрів. Перемогти в класичному змаганні, в якому за кожний невлучний постріл додається по одній хвилині, Давідовій допомогла влучна стрільба – чешка закрила всі 20 мішеней.

Другою з одним невлучним пострілом стала шведка Ханна Еберг, третьою з таким же стрілецьким здобутком – норвежка Інгрід Ландмарк Тандреволд.

Найкращою з українок з одним промахом стала Анастасія Меркушина, для якої ця гонка стала першою на чемпіонаті світу. Меркушина фінішувала 13-ю з відставанням 2 хвилини 28 секунд від переможниці.

У решти українок стрільба не склалася. Юлія Джима з чотирма промахами – 32-га, Віта Семеренко з двома – 41-ша, Олена Підгрушна з чотирма – 43-тя.

У середу, 17 лютого, на чемпіонаті світу відбудеться чоловіча індивідуальна гонка. Початок змагання – о 15:30 за Києвом. У складі збірної України виступлять Артем Прима, Дмитро Підручний, Антон Дудченко та Артем Тищенко.