У Чехії на етапі Кубка світу з біатлону відбуваються спринти

У Чехії, де триває восьмий етап Кубка світу з біатлону, 6 березня відбуваються спринтерські гонки.

О 12:00 за Києвом розпочинається жіноча гонка. В складі збірної України на дистанцію підуть Дар’я Блашко, Юлія Джима, Олена Підгрушна, Валя Семеренко та Анастасія Меркушина.

На 16:20 запланований старт чоловічого спринту. Україну представлять Богдан Цимбал, Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко та Артем Тищенко.

У п’ятницю в чоловічій естафеті збірна України фінішувала дев’ятою. Зразково виступив у цій гонці Дмитро Підручний, але решта українського квартету (Артем Тищенко, Антон Дудченко та Богдан Цимбал) не була ані швидкою, ані влучною.

Розпочався етап у Новому Месті для українців з четвертого місця жіночої четвірки в естафеті.