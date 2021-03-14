Біатлон: Україна стала п’ятою в змішаній естафеті на етапі Кубка світу

Українська збірна з біатлону вдало виступила у змішаній естафеті на передостанньому етапі Кубка світу в чеському Новому Месті. Четвірка в складі Дар’ї Блашко, Юлії Джими, Артема Прими та Дмитра Підручного фінішувала п’ятою – слідом за недосяжними для решти збірних норвежцями, а також збірними Італії, Швеції та Франції.

Перша половина дистанції минула для «синьо-жовтих» важко – Блашко використала чотири додаткові патрони, а Джима пішла і на штрафне коло. Прима і Підручний змогли виправити ситуацію, використавши лише три додаткових патрони на двох і продемонструвавши конкурентну швидкість на дистанції.

Програму дев’ятого етапу Кубка світу завершить одиночна змішана естафета.