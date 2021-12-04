Біатлон: Юлія Джима фінішувала 14-ю в гонці переслідування на другому етапі Кубка світу

Українська біатлоністка Юлія Джима фінішувала 14-ю в гонці переслідування на другому етапі Кубка світу, який приймає шведський Остерсунд. Киянка стартувала за підсумками спринту 19-ю, і першу половину гонки провела не надто вдало – припустившись по одному промаху на перших двох вогневих рубежах, Джима відкотилася на 28-ме місце, але точна стрільба стоячи і висока швидкість дозволили поліпшити стартову позицію.

Після двох непоганих гонок Джима піднялася на 20-те місце в загальному заліку.

Перемогла в гонці переслідування норвежка Марте Олсбю Ройзеллан, призерками стали француженки Анаїс Бескон і Анаїс Шевальє-Буше.

О 16:10 програму змагань в Остерсунді продовжить перша в сезоні чоловіча естафета. Україну представлятимуть Артем Прима, Дмитро Підручний, Богдан Цимбал і Антон Дудченко.