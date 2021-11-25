Біатлон: українка Блашко стала бронзовою призеркою спринтерської гонки на першому етапі Кубка IBU

У шведському Ідре 25 листопада проходять перші офіційні старти зимового сезону 2021/2022 з біатлону.

На дистанцію у спринтерських гонках вже вийшли жінки, пообіді – чоловіки. У програмі першого етапу Кубка IBU – по два спринти у жінок і чоловіків та гонка переслідування.

В українок вже є перша медаль у сезоні. Дар’я Блашко стала бронзовою призеркою спринтерської гонки – (1+0) +3,1.

Німкеня Маріон Візенсартер стала переможницею (0+1) 21:02, срібло – у француженки Каролін Коломбо (0+2) +0,5.

Разом із Блашко Україна у спринті серед жінок представлена Ольгою Абрамовою, Катериною Бех, Надією Бєлкіною, Анною Кривонос.

Чоловічий спринт розпочнеться о 15:00. Український склад – Сергій Телень, Віталій Труш, Руслан Бригадир, Степан Кінаш, Андрій Орлик, Роман Боровик.