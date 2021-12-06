На Олімпійських іграх у Китаї не буде делегації дипломатів США через порушення прав людини

Сполучені Штати не відправлятимуть дипломатів чи офіційних представників на Зимові Олімпійські ігри-2022 в Пекіні. Про це повідомив Білий дім 6 грудня.

«Адміністрація Байдена не делегуватиме будь-яке дипломатичне чи офіційне представництво на Зимові Олімпійські ігри чи Паралімпійські ігри 2022 року в Пекіні через геноцид та злочини проти людства, які вчиняє Китайська народна республіка у (провінції – ред.) Сіньцзяні та інші порушення прав людини», – заявила прессекретарка Білого Дому Джен Псакі під час брифінгу.

Вона додала, що делегування представників означало б, що Вашингтон «розглядає ці ігри як звичний порядок речей перед кричущими порушеннями прав людини та злочинами в Сіньцзяні, і ми просто не можемо на це піти».

Читайте також: WTA через зникнення Пен Шуай призупинила всі турніри у Китаї

Водночас, за словами речниці, спортсмени, які представлятимуть США, матимуть «повну підтримку» Білого дому.

«Ми будемо вболівати за них вдома», – сказала Псакі.

Виконавча директорка Олімпійського та паралімпійського комітету США Сара Гіршланд заявила, що олімпійська збірна США «схвильована та готова зробити свою країну гордою».

«Ми дуже цінуємо непохитну підтримку президента та його адміністрації, і знаємо, що вони вболіватимуть за нас на батьківщині цієї зими», – йдеться в зверненні Гіршланд.

Президент Джо Байден заявляв, що розглядає можливість такого бойкоту, минулого місяця.

Негайної реакції з боку Пекіна не було, але речник міністерства закордонних справ Китаю Чжао Ліцзянь на брифінгу раніше в столиці Китаю заявив, що США повинні припинити «рекламувати» бойкот.

Читайте також: На виборах в Угорщині удару по Орбану можуть завдати його «тісні» відносини з Китаєм – експерти

«Хочу наголосити, що Зимові Олімпійські ігри – це не сцена для політичних позицій і маніпуляцій», – сказав Чжао у відповідь на повідомлення в медіа про можливий бойкот Ігор з боку Вашингтона.

Він також анонсував «рішучі контрзаходи» з боку Китаю, якщо США продовжуватимуть триматися свого поточного курсу.

Європейський Союз 6 грудня продовжив санкції проти Китаю на один рік за порушення прав уйгурів. Згідно із заявою блоку, санкції – частина ширшого пакету заходів проти Лівії, Росії та Північної Кореї – будуть спрямовані на фізичних та юридичних осіб, «відповідальних за серйозні порушення та зловживання прав людини в різних країнах світу».

Читайте також: Президенту Туреччини Ердогану подарували карту тюркського світу з російськими регіонами

Це перші заходи ЄС, вжиті проти Пекіна через порушення прав людини після різанини на площі Тяньаньмень у 1989 році. Щодо фігурантів застосовані замороження активів та обмеження на поїздки.

За даними Державного департаменту США, 2 мільйона уйгурів та представників інших меншин були ув’язнені в таборах утримання в китайському регіоні Сіньцзян.

Активісти і деякі західні політики звинувачують Китай у застосуванні тортур, примусової праці і стерилізації щодо уйгурів. Китай неодноразово заперечував усі звинувачення у порушеннях і заявляв, що його табори пропонують професійне навчання і необхідні для «боротьби з екстремізмом». Критику щодо порушення прав людини Китай відкидає у принципі.