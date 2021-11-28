27 китайських літаків увійшли в тайванську зону ППО – Міноборони Тайваню

Повітряні сили Тайваню 28 листопада підняли винищувачі після того, як 27 китайських літаків увійшли в зону протиповітряної оборони острова, повідомило міністерство оборони Тайваню.

У заяві міністерства сказано, що серед китайських літаків були п’ять бомбардувальників H-6 з ядерним потенціалом і 18 винищувачів, а також танкер-заправник.

Літаки пролетіли повз південне узбережжя Тайваню до протоки Баші.

Китай не коментував заяву тайванського уряду.

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Тайвань, який Пекін розглядає як свою провінцію, протягом останнього року кілька разів скаржився на китайські військові літаки, які літають поблизу острова, часто поблизу контрольованих Тайванем островів Пратас.

Влада Тайваню, що майже 150 китайських військових літаків увійшли в зону протиповітряної оборони, яка ширша за територіальний повітряний простір Тайваню, протягом чотирьох днів на початку жовтня, коли Китай відзначав своє національне свято.

Тайвань має власну адміністрацію, що не залежить від материкового Китаю з 1949 року, коли острів став притулком для представників сил Гоміндану, що зазнали поразки від комуністів у китайській громадянській війні. Офіційно Тайвань називає себе «Китайською Республікою», не визнаючи легітимність проголошеної в 1949 році КНР, яка, своєю чергою, вважає Тайвань своєю бунтівною провінцією.

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Як «Китайську Республіку» Тайвань офіційно визнано 15 країнами-членами ООН, багато інших мають з ним економічні та культурні зв’язки без офіційного визнання. Останнім часом на Тайвані лунають заклики до проголошення незалежності острова. У Пекіні, у свою чергу, посилюється риторика щодо Тайваню. Аналітики не виключають, що КНР може спробувати взяти острів під контроль силою.