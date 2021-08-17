Жану Беленюку дали звання «старшого лейтенанта» і вручили пістолет

Олімпійський чемпіон із греко-римської боротьби і народний депутат Жан Беленюк отримав військове звання «старший лейтенант» та заохочувальну відзнаку Міністерства оборони «Вогнепальну зброю» – пістолет ПМ, повідомила у вівторок пресслужба оборонного відомства.

Згідно з повідомленням, привітав Беленюка міністр оборони Андрій Таран.

Сьогодні відбулося урочисте зібрання армійських чемпіонів та призерів у Міністерстві оборони.

«Наші воїни на передовій утримують висоти та позиції. Ви берете спортивні висоти і досягаєте нових чемпіонських результатів. На передовій і під час змагань – ми робимо одну справу заради України, – сказав Андрій Таран.

На Олімпіаді у Токіо Україну представляли 158 спортсменів, серед яких було 60 атлетів зі Збройних сил України. Вони здобули більшість олімпійських нагород до скарбнички збірної – 10 із 19, зокрема, 1 золоту, 4 срібних та 5 бронзових медалей.