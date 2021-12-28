Біатлон: лідери збірної України візьмуть участь у традиційній «Різдвяній гонці» в Німеччині

У німецькому Рупольдингу 28 грудня відбудеться традиційна «Різдвяна гонка» – шоу-змагання, яке транслюється провідним німецьким телеканалом ARD і збирає 10 дуетів біатлоністів, які представляють 9 країн.

За Німеччину змагатимуться дві пари – Ванесса Гінц і Бенедікт Долль та Яніна Хеттіх і Ерік Лессер, за Австрію – Ліза-Тереза Хаузер і Фелікс Ляйтнер, за Італію – Доротея Вірер і Лукас Гофер, за Канаду – Емма Ландер і Скотт Ґоу, за Чехію – Маркета Давідова і Міхал Крчмарж, за Фінляндію – Марі Едер і Теро Сеппяля, за Швейцарію – Лєна Хеккі і Йоша Буркгальтер, за Росію – Євгенія Буртасова і Матвій Єлісєєв.

Україну представлятиме дует найсильніших біатлоністів – Юлія Джима та Дмитро Підручний.

У попередні роки перегони відбувалися в місті Гельзенкірхен поблизу і безпосередньо в чаші переповненого вболівальниками стадіону «Арена ауф Шальке». Цього разу через коронавірусні обмеження змагання перенесене на трасу в Рупольдингу і відбудеться без присутності глядачів.

Гонка з масовим стартом розпочнеться о 19:10, а гонка переслідування – о 20:20 за київським часом. Подивитися змагання можна в ефірі телеканалу Eurosport.