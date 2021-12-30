Український спорт у 2021 році: історичні моменти

Досягнення, медалі, перемоги – таким був 2021 рік для українських спортсменів. Радіо Свобода зібрало найяскравіші моменти.

Євро-2020: «Футбольний герой» Довбик та нова «особлива форма»

Збірна України з футболу отримала цьогоріч нову форму – на футболках гасло, з одного боку, «Слава Україні!». З іншого – «Героям слава!». Його зобразили на внутрішній стороні форми. На футболці спереду – погоджена з УЄФА емблема із тризубом та мапою України, включно з окупованими Росією територіями – Кримом і окупованою частиною Донбасу. Соцмережі жваво реагувати на «особливу форму». Невдоволення формою висловили представники влади Росії.

Історичний гол Артема Довбика, забитий на 121-й хвилині під час матчу збірної України зі Швецією, став найпізнішим забитим переможним м'ячем в історії чемпіонатів Європи.

Завдяки цьому голу Довбик вивів Україну в ¼ «Євро-2020». Черкаський футболіст розпочав свою кар’єру, граючи за «Черкаський Дніпро», а у 2018–2020 роках у складі данських команд вигравав чемпіонати та кубок країни.

Легенди йдуть: Шевченко залишив збірну

Андрій Шевченко очолював збірну України протягом 2016–2021 років. У серпні він несподівано оголосив про завершення контракту з Українською асоціацією футболу (УАФ).

Преса писала про непорозуміння між тренером та УАФ щодо його подальшої оплати праці. Керівництво УАФ сподівається, що Шевченко зможе повернутися на посаду головного тренера національної збірної України.

Наразі Андрій Шевченко працює головним тренером в італійському клубі «Дженоа».

Перемога Усика у Лондоні

Український боксер із Криму Олександр Усик став чемпіоном світу в найпрестижнішій суперважкій вазі за версією чотирьох боксерських організацій. Він переміг британця Ентоні Джошуа – кривдника свого часу Володимира Кличка.

Олімпійські та Паралімпійські ігри в Токіо 2020–2021

Жан Беленюк (греко-римська боротьба до 87 кг)

Борець-депутат із Києва Жан-Беленюк став єдиним українським спортсменом, володарем «золота» на Олімпійських іграх в Токіо. Свою перемогу спортсмен відсвяткував національним гопаком із прапором України.

Плавець Михайло Романчук з Рівного здобув «срібло» для України на Олімпіаді-2020.

Анжеліка Терлюга (жіноче карате до 55 кг)

Історичне срібло виборола каратистка з Одеси – Анжеліка Терлюга – змагання з карате цього року дебютували у програмі Олімпійських ігор.

Парвіз Насібов (греко-римська боротьба у вазі до 67 кг)

Борець із Запоріжжя також у фіналі здобув срібну медаль.

Олександр Хижняк (бокс, середня вага серед чоловіків, до 75 кг)

Боксер із Полтави Хижняк у фіналі поступився Бразильцю.

Українські синхроністки Анастасія Савчук та Марта Федіна завоювали бронзові нагороди в артистичному плаванні. Це перша в історії медаль України у цьому виді спорту.

Серед 206 країн-учасниць на 32-й Олімпіаді українська збірна увійшла в ТОП-20 за загальною кількістю медалей: одна золота, шість срібних і дванадцять бронзових. Але дісталося українським спортсменам і критики – за брак золотих медалей.

Паралімпійці тріумфують

Українські атлети здобули 24 золотих, 47 срібних і 27 бронзових медалей. За загальною кількістю нагород Україна стала п’ятою. Більше медалей здобули паралімпійці з Китаю, Великої Британії, команди Паралімпійського комітету Росії та США. Найтитулованішим спортсменом ігор став плавець Максим Крипак.