Нова ера футболіста Андрія Шевченка в Італії

РИМ – Український футболіст і тренер Андрій Шевченко повернувся до Італії писати нову сторінку історії європейського футболу. У Генуї він став головним тренером місцевого клубу «Дженоа», підписавши контракт до 2024 року. Місцеві фанати й оглядачі дуже радо сприйняли повернення улюбленця Шеви. Водночас застерігають про серйозні виклики для колишнього нападника «Мілану».

«Ласкаво просимо, містер Шевченко!» – оголосив генуезький клуб «Дженоа» з великими сподіваннями на вдалий період співпраці. Очікування зіркового українця на апеннінських теренах, як кажуть, літало у повітрі, але офіційне повідомлення стало приголомшливим для багатьох.

Подейкували про повернення Андрія Шевченка у ролі тренера до титулованого «Мілану», особливо після вдалого виступу під його керівництвом збірної України минулого літа на Євро-2020. Та й сам Шевченко, як відомо, не приховував давньої мрії про роботу саме клубного тренера, тим паче у рідному «Мілані», де він зробив успішну кар’єру в 1999–2006 роках. Але команда червоно-чорних під проводом Стефано Піолі вдало виступає нинішнього сезону, тому й міняти коней на переправі не було сенсу.

Починаємо цей новий шлях разом, щоб повернути «Дженоа» до її історичного рівня

А ось сквадра червоно-синіх генуезців, до речі, одна з найдавніших в країні, дихає на ладан після невдалих тренерських зусиль Давіде Баллардіні. Нині у чемпіонаті Італії команда посідає третю сходинку знизу, набравши 9 очок після 12 матчів, і всерйоз ризикує вилетіти із серії А. Тож, потрібна була нова кров – і команду нею забезпечили. «Золотий м’яч» прибув на порятунок хворої команди, пишуть італійські спортивні ЗМІ, анонсуючи при цьому великий потенціал українського тренера, володаря «Золотого м’яча» 2004 року.

«Починаємо цей новий шлях разом, щоб повернути «Дженоа» до її історичного рівня», – оголосив через соцмережі її новий наставник Андрій Шевченко. Під цим оголошенням за лічені години з’явилося понад 50 тисяч лайків та дві тисячі коментарів. І серед цих коментів не бракувало вітань від його іменитих друзів-футболістів, починаючи від голландця Кларенса Зеедорфа завершуючи італійцем Крістіаном Вієрі.

На думку колишнього одноклубника Шевченка по «Мілану» Луки Антоніні, в українця є натхнення і він дуже уважний до деталей.

Це той дух, який відчувався в його збірній України. Фанати його будуть цінувати

«Для клубу «Дженоа» – це новий шлях, коли запросили тренера молодого, але з 5-річним досвідом міжнародної роботи. Він очолив українську збірну, нормальну команду, і під його керівництвом ця збірна вдало виступила на важливому Чемпіонаті Європи-2020. У Шеви європейська ментальність, він довго жив у Лондоні, і досвід набутий у Прем’єр лізі додав йому додаткової сили для боротьби. Це той дух, який відчувався в його збірній України. Фанати його будуть цінувати», – зазначив для IlSecoloXIX Лука Антоніні, колишній захисник «Дженоа», який грав разом з Шевою у Мілані.

На міському стадіоні Генуї «Ферраріс» ще не сидів на тренерській лаві такий титулований фахівець. Також за майже 130-літню історію генуезького клубу його вперше очолила людина практично без тренерського досвіду у клубі, хоча збірну України на останньому Єврочемпіонаті Андрій Шевченко вивів у вісімку найкращих команд Європи. Серед конкурентів на посаду був Андреа Пірло, відомий італійський тренер і колишній футболіст

Якщо компанія-власник прагнула мати нову візитівку міжнародного рівня, безумовно, вона досягла свого

45-річний Андрій Шевченко буде 101-м очільником команди за її довголітню історію. За інформацією спортивних видань, контракт передбачає майже два мільйони євро заробітку щороку, плюс бонуси. Ставка нового власника клубу – американської компанії 777Partners – на спеціаліста міжнародного ґатунку свідчить про бажання радикально трансформувати команду червоно-синіх найближчими роками, вважають спортивні оглядачі.

Поза роботою на полі, Шева має стати певним послом футболу червоно-синіх на міжнародному рівні, спрямовуючи «Дженоа» до амбітної мети, яку поставили власники клубу. «Якщо компанія-власник прагнула мати нову візитівку міжнародного рівня, безумовно, вона досягла свого, спричинивши медійний резонанс, бо «Дженоа» тепер на перших шпальтах світових видань, чого не спостерігалося роками», – написала інформагенція ANSA.

Для Шевченка – це також вищий рівень його професійного здобутку

«Це призначення високого рівня. Тренер, якому платитимуть чистими два мільйони євро щорік, а плюс витрати на зарплати помічників, загалом 7 мільйонів євро, це значить, що власники прагнуть кардинально підвищити рівень команди. Звісно, потім результат на полі покаже, чи це був правильний вибір. І для Шевченка – це також вищий рівень його професійного здобутку. Думаю, він зупинився на «Дженоа» ще й тому, що у січні клуб буде купувати нових гравців високого рівня, тому і в цьому плані слід говорити про якісно суттєві зміни», – зауважив для Радіо Свобода Алессандро Леньяцці, журналіст офіційного сайту команди «Дженоа» PianetaGenoa.

Ігровий календар клубу вже до католицького Різдва передбачає нелегкі поєдинки із серйозними суперниками. Через два тижні, 21 листопада, Шевченко вже має вивести на поле «Феррарісу» своїх підопічних проти римської «Роми» Жозе Мауріньйо. Потім матчі з «Удінезе», «Міланом», «Ювентусом», «Сампдорією», «Лаціо» та «Аталантою». Тож, часу новопризначений містер має зовсім небагато, і вже цього тижня поринає в роботу.

Перед Андрієм Шевченком стоять два основні завдання: підняти клуб на вищі сходинки чемпіонату країни, а згодом поліпшити імідж команди на міжнародному рівні. Чи впорається? Складовими можливого успіху генуезців під проводом українського тренера вважають харизму Шевченка в Італії, його досвід і підтримку фахових асистентів.

Колишньому бомбардирові «Мілану» на його першій посаді тренера клубу серії А буде допомагати дует італійських знаних фахівців Мауро Тассотті та Андреа Мальдера. З цього приводу Ріккардо Монтоліво, ексфутболіст «Мілану», а нині футбольний аналітик для спортивного телеканалу DAZN зауважив: «Тассотті і Мальдера працювали з ним (Андрієм Шевченком) у збірній України. У нього є ідеї і він має контакт з гравцями, та прийти до «Дженоа» у важкий період посеред сезону – це вам не тренувати національну збірну, тож, буде над чим попотіти».

«Дженоа» минулого сезону зайняла 11-е місце в серії А. Протягом 128-річної історії існування клуб 9 разів вигравав Чемпіонат Італії, востаннє це було 1924 року. У 60-х роках минулого століття команда спустилася до серії С і згодом повільно знову піднялася, перебуваючи нині у переліку елітних клубів Італії, але не провідних. Останні шість сезонів поспіль команда перебуває на позиціях аутсайдера серії А. Нині у її складі такі провідні гравці, як Доменіко Крішіто, Ніколо Ровелла, Маттія Дестро, Ґоран Пандев, Сальваторе Сіріґу, Феліпе Каїседо.

Протягом 2016–2021 років Андрій Шевченко очолював збірну України. Минулого серпня несподівано оголосив про завершення контракту з Українською асоціацією футболу (УАФ), адже після Євро-2020 він допускав можливість продовження роботи. Преса писала про непорозуміння між тренером та УАФ щодо його подальшої оплати праці. Керівництво УАФ сподівається, що здобувши досвід роботи у клубі, Шевченко зможе повернутися на посаду головного тренера національної збірної.