Міжнародна федерація з хокею та МОК розчаровані відмовою НХЛ від участі в Олімпіаді в Китаї

Міжнародна федерація з хокею з шайбою та Міжнародний олімпійський комітет висловили розчарування рішенням американсько-канадської Національної хокейної ліги не відправляти своїх гравців на Зимові Олімпійські ігри 2022 року в Пекіні.

За словами президента МФХШ Люка Тардіфа, федерація тим не менш «повністю розуміє обставини, які змусили до такого рішення».

Тардіф сказав, що було «шоком» побачити, як COVID-19 вплинув на графік НХЛ ледь не за одну ніч.

«Ми розуміємо, що рішення НХЛ ухвалене в найкращих інтересах здоров’я та безпеки її гравців», – додав він.

МОК також заявив, що розчарований тим, що гравці упустять ще одну можливість стати олімпійцями.

«Ми знаємо, що гравці відчайдушно хотіли брати участь в Іграх у Пекіні», – сказав речник Комітету.

Раніше НХЛ оголосила, що її гравці, які широко вважаються найкращими в світі, не будуть брати участь в Олімпіаді через пандемію коронавірусу. Ця заява завдала серйозного удару одній із основних подій Олімпіади.

НХЛ призупинила свій сезон 22 грудня, скасувавши всі ігри до 26 грудня, щоб запобігти подальшому поширенню COVID-19. Станом на 20 грудня щодо близько 15 гравців ліги були застосовані вірусні протоколи, хоча понад 99% спортсменів вакциновані.

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У НХЛ є гравці з 16 різних країн. Для Канади та Сполучених Штатів, які б направили команди, що складатимуться виключно з гравців НХЛ, це рішення означатиме створення списків з інших ліг, таких як Континентальна хокейна ліга (КХЛ) у Росії, а також із гравцями другої ліги та тими, хто вже завершив кар’єру.

Гравці НХЛ брали участь у п’яти Олімпійських іграх поспіль, починаючи з 1998 року, але не грали на Олімпіаді 2018 року в Пхеньяні, Південна Корея. Позиція НХЛ полягала в тому, що участь в Олімпійських іграх зриває її сезон, особливо коли Олімпійські ігри проводяться не в Північній Америці.

У вересні Національна хокейна ліга та Асоціація гравців НХЛ досягла домовленості з МФХШ, яка дозволила б гравцям повернутися на Олімпіаду вперше з Ігор 2014 року в Сочі.