Кріштіану Роналду став першим футболістом в історії, який забив 800 голів

Нападник «Манчестер Юнайтед» та збірної Португалії Кріштіану Роналду став першим футболістом, який зміг забити 800 голів в офіційних матчах. Він поставив рекорд у грі проти лондонського «Арсеналу» в ніч проти 3 грудня.

«Манчестер Юнайтед» у рамках поєдинку чотирнадцятого туру чемпіонату Англії приймав на своєму полі «Арсенал» і здобув перемогу завдяки дублю Кріштіану Роналду.

Для португальського нападника це були 800-й та 801-й голи у кар'єрі.

Як повідомляє офіційний сайт «Манчестер Юнайтед», Кріштіану Роналду став першим футболістом, якого підкорилася ця позначка у професійному футболі.

Для досягнення цієї мети мадер'янцю (так називають себе народжені на португальському острові Мадейра – ред.) знадобилося:

1095 поєдинків;

із них 911 матчів (686 голів) на клубному рівні

184 зустрічі (115 голів) у складі збірної своєї країни.

Результат Кріштіану Роналду уже на 36 голів більший, ніж у бразильця Пеле, який забив 765 голів. На третьому місці – півзахисник Ліонель Мессі із 754 голами.

Наразі Роналду – найкращий бомбардир в історії збірних, в історії чемпіонатів Європи, і в історії головного європейського клубного турніру – Ліги чемпіонів:

450 голів Роналду за мадридський «Реал» ,

, 130 – за «Манчестер Юнайтед»,

115 - за збірну Португалії,

101 за тури «Ювентус»,

та п'ять – за лісабонський «Спортінг».

«Думками я вже в наступній грі. Немає часу святкувати», – так прокоментував у своєму інстаграмі Кріштіану Роналду своє історичне досягнення.

Кріштіану Роналду душ Саантуш Авейру народився 5 лютого 1985 року в муніципалітеті Фуншал , столиці автономного регіону Майдейра. Він наймолодша дитина у батьків.

народився 5 лютого 1985 року в муніципалітеті , столиці автономного регіону Майдейра. Він наймолодша дитина у батьків. У футбол Роналду вчився грати, як тільки почав ходити. Восьмирічним хлопчиком Кріштіану вже грав за любительську команду «Andorinha», де його батько відповідав за матеріальне забезпечення футболістів.

У 1995 року Роналду підписав контракт з клубом «Насіунал». За результатами сезону він отримав запрошення на перегляд у лісабонський «Спортинг» і в результаті столичний клуб Португалії підписав з ним контракт.