Кріштіану Роналду став першим футболістом в історії, який забив 800 голів

Нападник «Манчестер Юнайтед» та збірної Португалії Кріштіану Роналду став першим футболістом, який зміг забити 800 голів в офіційних матчах. Він поставив рекорд у грі проти лондонського «Арсеналу» в ніч проти 3 грудня.
«Манчестер Юнайтед» у рамках поєдинку чотирнадцятого туру чемпіонату Англії приймав на своєму полі «Арсенал» і здобув перемогу завдяки дублю Кріштіану Роналду.
Для португальського нападника це були 800-й та 801-й голи у кар'єрі.
Як повідомляє офіційний сайт «Манчестер Юнайтед», Кріштіану Роналду став першим футболістом, якого підкорилася ця позначка у професійному футболі.
Для досягнення цієї мети мадер'янцю (так називають себе народжені на португальському острові Мадейра – ред.) знадобилося:
- 1095 поєдинків;
- із них 911 матчів (686 голів) на клубному рівні
- 184 зустрічі (115 голів) у складі збірної своєї країни.
Результат Кріштіану Роналду уже на 36 голів більший, ніж у бразильця Пеле, який забив 765 голів. На третьому місці – півзахисник Ліонель Мессі із 754 голами.
Наразі Роналду – найкращий бомбардир в історії збірних, в історії чемпіонатів Європи, і в історії головного європейського клубного турніру – Ліги чемпіонів:
- 450 голів Роналду за мадридський «Реал»,
- 130 – за «Манчестер Юнайтед»,
- 115 - за збірну Португалії,
- 101 за тури «Ювентус»,
- та п'ять – за лісабонський «Спортінг».
«Думками я вже в наступній грі. Немає часу святкувати», – так прокоментував у своєму інстаграмі Кріштіану Роналду своє історичне досягнення.
- Кріштіану Роналду душ Саантуш Авейру народився 5 лютого 1985 року в муніципалітеті Фуншал, столиці автономного регіону Майдейра. Він наймолодша дитина у батьків.
- У футбол Роналду вчився грати, як тільки почав ходити. Восьмирічним хлопчиком Кріштіану вже грав за любительську команду «Andorinha», де його батько відповідав за матеріальне забезпечення футболістів.
- У 1995 року Роналду підписав контракт з клубом «Насіунал». За результатами сезону він отримав запрошення на перегляд у лісабонський «Спортинг» і в результаті столичний клуб Португалії підписав з ним контракт.
- Коли Роналду було 16 років «Спортинг» зустрічався із «Манчестер Юнайтед». У тій грі португальці перемогли, а тренер «червоних дияволів» Фергюсон вирішив перекупити Роналду у португальського клубу.
- Тепер Роналду є нападником англійського «Манчестер Юнайтед» і капітаном збірної Португалії.
- Він рекордсменом за кількістю ігор і забитих голів
- Із 2020 року Кріштіану Роналду перший у світі футболіст-мільярдер
- Батьки Роналду досі живуть на Мадейрі, із вікон їхнього будинку, який збудував для них син, на набережній видно пам'ятник Роналду, біля якого фотографуються туристи.
- Міжнародний аеропорт «Мадейра» носить ім'я іКріштіану Роналду.
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